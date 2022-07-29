В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Reuters.

29 июля Бразилия сообщила, что обезьянья оспа унесла первую жизнь и на ее территории. Погибший – 41-летний мужчина со слабой иммунной системой, болевший раком. Он скончался от септического шока после того, как был доставлен в отделение интенсивной терапии.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), Бразилия вместе с Соединенными Штатами и Канадой является одной из наиболее пораженных оспой обезьян стран в Америке, где на сегодняшний день зарегистрировано более 5000 случаев.

Всемирная организация здравоохранения сообщала только о пяти подтвержденных смертях от оспы обезьян. И все они – в Африке.

20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

22 мая Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрированы случаи заболевания таким вирусом на своей территории. А по состоянию на 31 мая в Великобритании обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы.

31 мая в Венгрии был диагностирован первый случай этого заболевания. А уже по состоянию на 5 июня в 27 странах подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы. Наибольшее число инфицированных – в Великобритании.

В конце мая Россия разгоняла фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".

14 июня исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме.

15 июня ВОЗ объявила о намерении переименовать обезьянью оспу из-за дискриминационного названия болезни.

Обезьяна оспа свирепствует: ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию

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