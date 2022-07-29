English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы

В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы

29 июля, 2022 пятница
23:00
Мир

29 июля Бразилия сообщила о смерти 41-летнего своего гражданина от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Reuters.

29 июля Бразилия сообщила, что обезьянья оспа унесла первую жизнь и на ее территории. Погибший – 41-летний мужчина со слабой иммунной системой, болевший раком. Он скончался от септического шока после того, как был доставлен в отделение интенсивной терапии.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), Бразилия вместе с Соединенными Штатами и Канадой является одной из наиболее пораженных оспой обезьян стран в Америке, где на сегодняшний день зарегистрировано более 5000 случаев.

Всемирная организация здравоохранения сообщала только о пяти подтвержденных смертях от оспы обезьян. И все они – в Африке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Медицина
Канада
Бразилия
Африка
США
Читайте также:
Виктор Орбан
28 июля, 2022 четверг
Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
Верховна Рада
29 июля, 2022 пятница
Рада приняла закон об единовременной выплате военным
29 июля, 2022 пятница
Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 июля
03:00
Никополь
Ночью русские войска обстреляли Никополь
02:48
С 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи, – НБУ
02:25
Блинкен, после разговора с Лавровым, побеседовал с Кулебой
02:02
В Ливане задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно – посол
01:39
Разговор Байдена и Путина пока не планируется, - Белый дом
01:17
Газпром ищет новые причины ограничения работы Северного потока - 1
00:54
Немецкие гаубицы PzH 2000 не выдерживают напряжения боев в Украине, - Der Spiegel
00:34
Виктор Орбан
Заявления Орбана откровенно расистские, - Европарламент
00:33
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:13
На фото Владимир Зеленский
Россия доказала многочисленными терактами, что являєтся крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, - Зеленский
00:06
Жозеп Боррель
Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом, - Боррель
2022, пятница
29 июля
23:44
Байден будет баллотироваться на второй срок, - Белый дом
23:34
Украинский снайпер ликвидировал командира Костромского полка армии РФ
23:22
В ООН "шокированы" зверствами россиян
22:57
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
22:39
Зеленский провел совещание после российского теракта в Оленовке
22:26
Лидер Реформаторского движения Бельгии вступился за главу МИД Бельгии, посетившую Крым за российские деньги
22:22
"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
22:21
Аналитика
Сергей Згурец
Террористический акт в Еленовке, стягивание сил на Запорожское и Херсонское направления, ракетный террор. Колонка Сергея Згурца
22:03
Оленевка – это украинская Катынь. Резников о военном преступлении россиян
21:48
В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы
21:43
Ирина Верещук
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины
21:28
В Грузии разбился спасательный вертолет и параплан, погибли 9 человек
21:22
В Беларуси снова продлили военные учения - до 6 августа
21:21
Путину было неинтересно. Советник президента США по нацбезопасности Салливан о предвоенных попытках США договориться с Россией
21:21
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты в укрепрайоны завозили тысячи единиц техники, а российских военных там около 20 тысяч, - учитель Шишковский
21:09
СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта
21:09
Украинский фонд стартапов выделяет гранты до $35 тыс. для проектов military-tech
21:08
Валерий Залужный
Мы отомстим России за каждого погибшего или покалеченного, - Залужный
21:06
Красный Крест пытается попасть на место теракта в Оленовке, – представитель МККК
20:56
Мир не признает аннексий. Блинкен побеседовал с Лавровым
20:45
Новым заместителем Кулебы стал Евгений Перебийнис, экс-посол Украины в Чехии
20:38
Надо остановить российское чудовище: Порошенко призвал мир осудить военное преступление в Оленовке
20:28
Эксклюзив
Очевидно, сегодня генпрокурор имеет политические задачи в своей зоне ответственности, - политтехнолог Подорожный
20:27
США ввели санкции против двух россиян и четырех организаций РФ
20:26
Китай снова угрожает США перед поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань
20:18
В июле инфляция в ЕС достигла рекордной отметки почти в 9%, - Bloomberg
19:50
НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло
19:44
Украина сможет получить от Канады дополнительные 450 млн канадских долларов
19:35
На фото пожар возле Мариуполя
"Красиво пылает": советник мэра показал большой пожар возле Мариуполя вблизи российских фортификаций и складов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV