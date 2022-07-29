В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы
29 июля Бразилия сообщила о смерти 41-летнего своего гражданина от обезьяньей оспы
Об этом сообщает Reuters.
29 июля Бразилия сообщила, что обезьянья оспа унесла первую жизнь и на ее территории. Погибший – 41-летний мужчина со слабой иммунной системой, болевший раком. Он скончался от септического шока после того, как был доставлен в отделение интенсивной терапии.
По данным Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), Бразилия вместе с Соединенными Штатами и Канадой является одной из наиболее пораженных оспой обезьян стран в Америке, где на сегодняшний день зарегистрировано более 5000 случаев.
Всемирная организация здравоохранения сообщала только о пяти подтвержденных смертях от оспы обезьян. И все они – в Африке.
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