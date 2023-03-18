В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека

Об этом пишет Синьхуа.

Бразильская пожарная служба сообщила, что в пятницу разбился вертолет на одной из улиц Сан-Паулу, крупнейшего мегаполиса Южной Америки. Четверо находившихся на его борту людей погибли.

Пожарная служба, являющаяся частью военной полиции штата Сан-Паулу, добавила, что в результате аварии пострадали девять автомобилей и что она "ожидает дополнительной информации".

По данным местных СМИ, вертолет классифицировали как Robinson R44 Raven II, предположительно принадлежавший компании авиатакси.