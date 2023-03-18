В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека
В пятницу на одной из улиц бразильского Сан-Паулу разбился вертолет: известно о четырех погибших
Об этом пишет Синьхуа.
Бразильская пожарная служба сообщила, что в пятницу разбился вертолет на одной из улиц Сан-Паулу, крупнейшего мегаполиса Южной Америки. Четверо находившихся на его борту людей погибли.
Пожарная служба, являющаяся частью военной полиции штата Сан-Паулу, добавила, что в результате аварии пострадали девять автомобилей и что она "ожидает дополнительной информации".
По данным местных СМИ, вертолет классифицировали как Robinson R44 Raven II, предположительно принадлежавший компании авиатакси.
- Напомним, в феврале в Бразилии шли разрушительные дожди: количество погибших от них на юго-востоке страны по состоянию на 20 февраля возросло до 40.
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