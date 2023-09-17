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В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек

17 сентября, 2023 воскресенье
10:41
Мир разбился самолет

Вечером субботы, 16 сентября, в бразильской провинции Барселуш, штат Амазонка, упал чартерный самолет с туристами. На борту находились 14 человек, в результате авиакатастрофы не выжил никто

Об этом пишет CNN.

На момент падения в самолете находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот.

Бразильские СМИ сообщают, что пассажиры самолета направлялись на место для любительской рыбалки, а авария могла произойти из-за непогоды – во время приземления шел сильный дождь.

По данным гражданской обороны Бразилии, никто не выжил. Официальные лица не сообщают подробности национальности погибших.

Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но пока не предоставила подробности авиакатастрофы.

  • 29 августа в США пожарный вертолет упал на жилой комплекс во Флориде, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили травмы.
туризм
Бразилия
авиакатастрофа
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