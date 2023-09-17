В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек
Вечером субботы, 16 сентября, в бразильской провинции Барселуш, штат Амазонка, упал чартерный самолет с туристами. На борту находились 14 человек, в результате авиакатастрофы не выжил никто
Об этом пишет CNN.
На момент падения в самолете находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот.
Бразильские СМИ сообщают, что пассажиры самолета направлялись на место для любительской рыбалки, а авария могла произойти из-за непогоды – во время приземления шел сильный дождь.
По данным гражданской обороны Бразилии, никто не выжил. Официальные лица не сообщают подробности национальности погибших.
Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но пока не предоставила подробности авиакатастрофы.
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