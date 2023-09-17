В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек

Об этом пишет CNN.

На момент падения в самолете находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот.

Бразильские СМИ сообщают, что пассажиры самолета направлялись на место для любительской рыбалки, а авария могла произойти из-за непогоды – во время приземления шел сильный дождь.

По данным гражданской обороны Бразилии, никто не выжил. Официальные лица не сообщают подробности национальности погибших.

Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но пока не предоставила подробности авиакатастрофы.