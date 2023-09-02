В Бразилии произошел взрыв на металлургическом заводе: 2 погибших, 12 пострадавших
В пятницу, 1 сентября, на металлургическом заводе в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв. В результате по меньшей мере 2 человека погибли, 12 получили ранения
Об этом пишет Синьхуа.
"К сожалению, у нас были подтверждены две смерти в результате взрыва на металлургическом заводе в Кабреуве (муниципалитет) сегодня утром. Двенадцать раненых людей были спасены, они лечатся в медицинских центрах штата", - сказал губернатор Тарсисио де Фрейтас.
Отмечается, что взрыв произошел в печи для выплавки алюминия в муниципалитете, расположенном в 60 км от столицы штата Сан-Паулу.
Гражданская оборона Сан-Паулу сообщила, что на место, где произошел сильный пожар, прибыли два вертолета и несколько единиц пожарных цистерн.
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