В Бразилии произошел взрыв на металлургическом заводе: 2 погибших, 12 пострадавших

Об этом пишет Синьхуа.

"К сожалению, у нас были подтверждены две смерти в результате взрыва на металлургическом заводе в Кабреуве (муниципалитет) сегодня утром. Двенадцать раненых людей были спасены, они лечатся в медицинских центрах штата", - сказал губернатор Тарсисио де Фрейтас.

Отмечается, что взрыв произошел в печи для выплавки алюминия в муниципалитете, расположенном в 60 км от столицы штата Сан-Паулу.

Гражданская оборона Сан-Паулу сообщила, что на место, где произошел сильный пожар, прибыли два вертолета и несколько единиц пожарных цистерн.