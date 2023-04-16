В Бразилии предложили создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил эту возможность с некоторыми государствами
Об этом пишет France24.
"G20 была сформирована, чтобы спасти мировую экономику, которая оказалась в кризисе. Теперь важно создать другой вид G20, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся добиться большого успеха", - сказал он. .
Да Силва рассказал, что уже обсудил этот вопрос с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.
"Вчера я разговаривал с шейхом о войне. Я разговаривал с Си Цзиньпином о войне. И я думаю, что мы встречаемся с группой людей, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Поэтому я считаю, что у нас будет успех", – сказал он.
Президент Бразилии также отметил, что рассказал о своей инициативе президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и лидерам некоторых стран Южной Америки.
- Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире".
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