В Бразилии полиция задержала более 400 участников беспорядка
Через несколько часов после прорыва протестующих правоохранители освободили в Бразилии здания конгресса, президентского дворца и Верховного суда. В настоящее время арестовали уже более 400 человек
Об этом в twitter написал губернатор Федерального округа Ибанейса Роша, а также CNN.
"Арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления. Мы продолжаем работать над установлением всех других лиц, участвовавших в этих террористических актах, состоявшихся сегодня днем в Федеральном округе", - отметил Роша.
Он добавил, что идет работа над восстановлением порядка.
В разговоре с журналистами министр юстиции Бразилии Флавио Дино назвал произошедшее "переворотом" и заявил, что правительство усилит безопасность в столице.
"В сети все еще есть люди, которые говорят, что собираются продолжать террористические акты. (Но) они не смогут уничтожить бразильскую демократию", – сказал Дино.
- 8 января сторонники ультраправого экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто. Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.
- В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии. Президент Джо Байден пристально смотрит за ситуацией.
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