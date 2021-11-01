В Бразилии обрушилась пещера: погибли девять человек
В результате обрушения пещеры в Бразилии погибли девять человек. Одного человека удалось спасти
Об этом передает Sky News .
Как отмечается, спасательная группа в Бразилии проводила обучение в пещере, во время чего произошел обвал.
В общей сложности 26 спасателей принимали участие в обучении.
После обрушения пещеры девять спасателей погибли, а еще один получил травмы.
По данным пожарной службы Сан-Паулу, спасенный получил многочисленные переломы и переохлаждение и был доставлен в больницу.
Полиция сообщила, что еще шесть человек получили легкие травмы.
В Министерстве общественной безопасности отметили, что работы по спасению пострадавших начались на рассвете в воскресенье и в течение дня на месте происшествия было задействовано около 75 спасателей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное