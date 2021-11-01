В Бразилии обрушилась пещера: погибли девять человек

Об этом передает Sky News .

Как отмечается, спасательная группа в Бразилии проводила обучение в пещере, во время чего произошел обвал.

В общей сложности 26 спасателей принимали участие в обучении.

После обрушения пещеры девять спасателей погибли, а еще один получил травмы.

По данным пожарной службы Сан-Паулу, спасенный получил многочисленные переломы и переохлаждение и был доставлен в больницу.

Полиция сообщила, что еще шесть человек получили легкие травмы.

В Министерстве общественной безопасности отметили, что работы по спасению пострадавших начались на рассвете в воскресенье и в течение дня на месте происшествия было задействовано около 75 спасателей.

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