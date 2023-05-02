В Бразилии обнаружили лягушку, которая может опылять растения
Биологи обнаружили в Бразилии лягушку вида Xenohyla truncata, умеющую опылять растения
Об этом пишет Science .
Отмечают, что это первый случай, когда у земноводного заметили такое свойство.
Сама лягушка питается плодами и нектаром дерева каимито и может распространять его семена. Теперь ученые выяснили, что к ее влажной коже прилипает пыльца цветущего дерева. Лягушка прыгает по цветкам и таким образом опыляет их.
Долгое время ученые считали, что опылять растения могут только насекомые и птицы. Впрочем, ряд исследований показал, что некоторые рептилии и млекопитающие также способны справиться с этой задачей. К ним присоединились также и лягушки, но необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это.
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