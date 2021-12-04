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В Бразилии начали новое расследование из-за заявлений президента-антивакцинатора Болсонара

4 декабря, 2021 суббота
15:24
Мир Жаїр Болсонару

Верховный суд Бразилии начал новое расследование из-за распространения президентом страны Жаиром Болсонаром фейков о коронавирусе

Об этом сообщает DW.

Судья Верховного суда Бразилии назначил новое расследование против президента страны Жаира Болсонара за распространение ложной информации. Таким образом, судья Алешандре де Моралес удовлетворил запрос сенатского комитета, обвиняющего главу государства в серьезных нарушениях в связи с пандемией коронавируса.

Речь идет о видеозаписи, в которой Болсонару заявил о связи между прививкой против коронавируса и СПИДом.

Выступая в октябре в прямом эфире на facebook, он сослался на несуществующие на самом деле "официальные отчеты" британского правительства, согласно которым у людей, полностью привитых от коронавируса, СПИД развивается "намного быстрее, чем ожидалось". После обвинений в распространении медицинской дезинформации facebook удалил это видео, а аккаунт президента на YouTube был на неделю заблокирован.

Болсонар до сих пор не прошел вакцинацию и уже неоднократно вызывал резкую критику своими заявлениями о вакцинах, пытаясь приуменьшить опасность коронавируса. В конце октября комиссия Сената Бразилии проголосовала за выдвижение против президента страны обвинений в преступлениях против человечности из-за его политики в отношении коронавируса. Сам Жаир Болсонару отрицает какую-либо ответственность за кризисную ситуацию в борьбе с COVID-19.

В отношении бразильского президента ведется уже пять расследований, однако ему не угрожают юридические последствия, поскольку Болсонару поддерживает генеральный прокурор Аугусто Арас, который может оградить его от любых обвинений.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (22 129 409 зарегистрированных случаев, по данным портала Worldometer), уступая только США и Индии, и второе место после США по смертности (615 454 летальных исхода).

  • Напомним, 21 сентября Жаир Болсонару в Нью-Йорке был вынужден ужинать, стоя на улице, поскольку его не пустили в рестораны без справки о прививках.
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Бразилия
пандемия
Жаир Болсонару
Коронавирус
COVID-19
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