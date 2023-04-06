В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли

Об этом сообщает CNN.

По данным правоохранителей, мужчина перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. На защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии сдался полиции.

В результате нападения 25-летнего мужчины четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли. Еще четверо детей получили ранения.

Этот инцидент произошел в Блюменау на юге Бразилии.