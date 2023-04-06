В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли
В среду, 5 апреля, мужчина с топором проник в детский сад – в результате нападения погибли четверо детей, еще четверо – получили ранения
Об этом сообщает CNN.
По данным правоохранителей, мужчина перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. На защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии сдался полиции.
В результате нападения 25-летнего мужчины четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли. Еще четверо детей получили ранения.
Этот инцидент произошел в Блюменау на юге Бразилии.
- Напомним, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Погибли трое детей и трое взрослых.
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