В Бразилии избрали нового президента
В Бразилии завершились выборы президента. Победу одержал Луис Инасио Лула да Силва
Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте Высшего избирательного суда.
Известно, что во втором туре он получил 50,9% голосов граждан, обойдя своего оппонента Жаира Болсонара, набравшего 49,1% голосов.
Явка избирателей составила 80%. Разница между да Силвой и Болсонар составляет более 2 млн голосов.
К моменту обработки двух третей протоколов лидерство сохранялось при Болсонаре. Однако да Силви удалось вырвать победу благодаря поддержке в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.
Справка: Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2018 году он был осужден за коррупцию, поэтому не смог баллотироваться на новый срок раньше. Однако в марте 2021 года приговор был отменен.
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