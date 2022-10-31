В Бразилии избрали нового президента

Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте Высшего избирательного суда.

Известно, что во втором туре он получил 50,9% голосов граждан, обойдя своего оппонента Жаира Болсонара, набравшего 49,1% голосов.

Явка избирателей составила 80%. Разница между да Силвой и Болсонар составляет более 2 млн голосов.

К моменту обработки двух третей протоколов лидерство сохранялось при Болсонаре. Однако да Силви удалось вырвать победу благодаря поддержке в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.

Справка: Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2018 году он был осужден за коррупцию, поэтому не смог баллотироваться на новый срок раньше. Однако в марте 2021 года приговор был отменен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb