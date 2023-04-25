В Бразилии футбольный клуб "Бател" переименовали в "Мариуполь"
Бразильский футбольный клуб "Бател" взял название "Мариуполь" и будет выступать в цветах украинской команды
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в telegram.
Бразильский клуб сменил название на "Мариуполь" и запустил флешмоб #FcMariupolLives
"Бател" из бразильского штата Парана будет носить название "Мариуполь" и будет выступать в цветах украинской команды, пока город не будет освобожден от российской оккупации.
"Вот уже год, как Мариуполь не появляется ни на поле, ни за его пределами. Бразилия всегда принимала тысячи украинских иммигрантов. Украинский футбол всегда принимал большие бразильские таланты. Мы будем заботиться о ФК "Мариуполь", пока все украинцы снова не смогут пойти на стадион, чтобы посмотреть игру своей команды", - говорится в заявлении клуба.
В штате Парана проживает самая большая украинская община в Латинской Америке.
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