В Бразилии футболист забил фантастический гол ударом через себя в падении. Видео
Полузащитник бразильского "Атлетико Минейро" Матиас Сарач отличился феноменальным голом в матче Кубка Либертадорес
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Кубке Либертадорес бразильский "Атлетико Минейро" разгромил аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 3: 0. Игра поразила болельщиков красивыми голами.
Фанаты особенно выделяют первый забитый мяч в матче. На 22-й минуте Матиас Сарач отличился феноменальным ударом через себя в падении.
Видео гола:
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