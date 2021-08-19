В Бразилии футболист забил фантастический гол ударом через себя в падении. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Кубке Либертадорес бразильский "Атлетико Минейро" разгромил аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 3: 0. Игра поразила болельщиков красивыми голами.



Фанаты особенно выделяют первый забитый мяч в матче. На 22-й минуте Матиас Сарач отличился феноменальным ударом через себя в падении.



Видео гола:

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