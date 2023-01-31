Об этом пишет CNN.

"Автобус, на борту которого были подростки из любительской футбольной команды Рио-де-Жанейро, в понедельник попал в ДТП, в результате которого четыре человека погибли и 28 получили травмы", - говорится в материале.

Отмечается, что среди погибших был один взрослый и три подростка в возрасте 14-17 лет. Всего на борту находились 28 подростков, четверо совершеннолетних пассажиров и водитель.

"Одним из получивших тяжелые травмы является водитель, которому еще предстоит объяснить причины инцидента", - отмечает CNN.

Издание добавляет, что после падения автобуса с высоты в 10 метров спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить заблокированных внутри людей. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

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