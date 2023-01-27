В Бразилии 12 человек погибли в результате столкновения медицинского фургона и грузовика

Об этом информирует Синьхуа .

Авария произошла вечером вблизи муниципалитета Нативидади. Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии погибли 12 пассажиров фургона, принадлежащего муниципальному секретариату здравоохранения Алмаса. Среди них семь женщин, четверо мужчин и младенец. Еще двое пассажиров получили ранения.

В день аварии медицинский фургон возвращался в столицу региона Пальмаса.

Два пассажира грузовика, мужчина и женщина, получили незначительные ранения. Их выписали и отправили домой.

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