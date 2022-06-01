Об этом пишет Синьхуа.

"Количество погибших в результате проливных дождей в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 100, прежде всего в столице штата Ресифи и его столичном районе", - отметили в издании.

Еще по меньшей мере 16 бразильцев пропали без вести, из них 14 погибли в результате оползней, двоих снесли течение, более 6 тыс. человек должны были эвакуироваться. Во вторник, 31 мая, приостановили спасательные работы из-за сильных ливней. По словам пожарных, такая погода может повлечь за собой новые наводнения и оползни.

Минимум 14 муниципалитетов Пернамбуку объявили чрезвычайное положение, еще 33 сделали то же в штате Алаголас, где от дождей погибли три человека, еще 18 тыс. эвакуированы.

По словам президента Бразилии Жаира Болсонара, правительство выделит около 210 млн. на восстановление пострадавших районов.

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