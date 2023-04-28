В BRAVE1 рассказали, как будет работать проект, объединяющий технологические усилия для Сил обороны
В Украине запустили единую координационную платформу в области defense tech – BRAVE1. Проект разработан совместно государственными институтами и призван объединить их для того, чтобы лучшие технологии и технические решения быстрее попадали на фронт, причем в виде серийных изделий
Об этом рассказала руководитель defense tech кластера BRAVE1 Наталья Кушнерская в эфире Еспресо.
По ее словам, работа над проектом началась еще в ноябре прошлого года. Главная цель - оказать всю необходимую поддержку украинским технологиям, которые должны быть эффективны на линии фронта.
"Минцифры берет на себя задачу по коммуникациям платформы и связи с разработчиками. Далее все эти заявки, которые можно подать на сайте, идут на экспертизу в Генеральный штаб ВСУ, ведь сегодня они являются главными потребителями, которые определяют потребности. После их оценки, если это уже готовый проект, который готов быть на линии фронта, он идет в Минобороны. В случае, если нужно что-то доделать или улучшить, подключается BRAVE1, который дает привлечение инвестиций", - сказала Кушнерская.
Руководитель defense tech отметила, что Минэкономики помогает с привлечением грантов, а СНБО отвечает за стратегическое развитие.
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