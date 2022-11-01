Об этом сообщает The Sun.

Создатели исторической драмы "Корона" о жизни и правлении королевы Елизаветы II и королевской семьи включили в две серии 5-го сезона сериала отрывки скандального интервью принцессы Дианы, которое она дала Мартину Баширу, журналисту ВВС в программе "Панорама" в 1995 году. Позже было проведено расследование, показавшее, что Башир обманом заставил Диану рассказать подробности своей личной жизни. Потому королевская семья считает, что использовать это интервью в новом шоу Netflix неуместно.

Существует мнение, что именно после этого интервью Елизавета II согласилась на развод принца Чарльза и Дианы. В интервью содержатся провокационные части.

Сначала считалось, что стриминговый гигант Netflix сократит сцены из интервью всего до нескольких секунд. Хронометраж скандальных фрагментов из разговора с журналистом достигнет 4 минут 23 секунд.

В кадре появится принц Уильям, тогда ученик Итона, смотрящий интервью по телевизору, а также принц Чарльз, который со слезами на глазах говорит Камилле: "Что, черт возьми, она делает?"

В частности, в сериале будут содержаться фразы Дианы, когда она поставила под сомнение способность мужа быть королем. Также появится фрагмент с сенсационным заявлением принцессы, что "в браке нас было трое". Диана намекала на роман Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Актриса Элизабет Дебики, играющая Диану, повторит ее слова о желании "быть королевой в сердцах людей" и сомнения в том, что она когда-нибудь станет королевой на троне.

Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty и подруга Дианы, которая умерла в 1997 году, отметила: "Уильям будет взбешен. Он выразил свое мнение, когда сказал, что интервью больше никогда не должно выходить в эфир".

Она отметила, что "после расследования интервью не вызывает доверия" и "не имеет легитимности". Ингрид Сьюард также добавила, что сам Чарльз говорил, что "они могут говорить о нем все что угодно, но не вмешивать в это Гарри и Уильяма".

Отмечается, что появление интервью, содержащее "подделки и выдумки", в сериале возлагает вину за тяжелое положение Дианы непосредственно на тогдашнего принца Уэльского, а принцесса, которую играет Элизабет Дебики, вызывает сочувствие.

Известно, что юный Уильям, ныне принц Уэльский, был унижен разоблачениями личной жизни его родителей, которые развернулись на публике. Принц обвинил программу ВВС в подкармливании паранойи матери и ухудшении брака его родителей.

"Я считаю, что обманный способ, которым было получено интервью, существенно повлиял на слова моей матери. Интервью сделало большой вклад в ухудшение отношений моих родителей и с тех пор причинило боль бесчисленному количеству других людей. Я твердо убежден, что эта программа "Панорама" не имеет легитимности и больше никогда не должна выходить в эфир. Это фактически создало фальшивый нарратив, который более четверти века коммерциализировал BBC и других", - заявил Уильям.

В заявлении Netflix отмечается, что интервью имело важное значение для дальнейшего хода событий, поэтому обойти его не было возможности.

"Пятый сезон "Короны" будет драматизировать события, связанные с интервью "Панораме", учитывая ключевую роль, которую оно играло в течение периода, охватывающего сериал. Оно будет отражать то, что мы сейчас знаем о том, каким образом было получено интервью и как обращались с Дианой. Интервью воспроизведено не полностью", - заявили создатели сериала.