В бою за Украину под Бахмутом погиб староста громады Харьковщины и член партии "ЕС" Олег Мартимянов
Защищая Украину под Бахмутом, в бою погиб Олег Мартымянов: староста громады в Харьковской области и член партии "ЕС" воевал против России еще с 2014 года
Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".
"Олег встал на защиту Украинского государства еще в 2014 году, когда Россия развязала войну, получил боевой опыт еще в АТО/ООС. Впоследствии присоединился к команде депутатов "Европейской Солидарности" Харьковщины, чтобы отстаивать интересы жителей своей громады. Он был старостой. Ульяновского старостинского округа на Богодуховщине", - отметили в "ЕС".
После начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины с оружием в руках: Олег Мартымянов погиб во время боевой операции на Бахмутском направлении, прикрывая товарищей.
- Напомним, в Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов. Он проходил службу в 5-й Слобожанской бригаде НГУ с февраля 2022 года.
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