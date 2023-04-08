Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Олег встал на защиту Украинского государства еще в 2014 году, когда Россия развязала войну, получил боевой опыт еще в АТО/ООС. Впоследствии присоединился к команде депутатов "Европейской Солидарности" Харьковщины, чтобы отстаивать интересы жителей своей громады. Он был старостой. Ульяновского старостинского округа на Богодуховщине", - отметили в "ЕС".

После начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины с оружием в руках: Олег Мартымянов погиб во время боевой операции на Бахмутском направлении, прикрывая товарищей.