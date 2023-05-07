В бою за Бахмут погиб руководитель харьковского детского театра "Сказка"

Об этом сообщил глава Харьковской областной организации ВО "Свобода" Юрий Нехода.

"Я не воин, могу только помогать побратимам, мотивировать их и поддерживать". Так сказал Дмитрий в последнем разговоре, застенчиво оценивая свои боевые достижения», - отметил Нехода.

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"Всегда готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Но позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", - описывает своего товарища Юрий Нехода.