В бою за Бахмут погиб руководитель харьковского детского театра "Сказка"
Творческий человек, режиссер, автор пьес, руководитель детского театра "Сказка" (Харьков), отец двух несовершеннолетних детей Дмитрий Кравец отдал жизнь за Украину вблизи Бахмута
Об этом сообщил глава Харьковской областной организации ВО "Свобода" Юрий Нехода.
"Я не воин, могу только помогать побратимам, мотивировать их и поддерживать". Так сказал Дмитрий в последнем разговоре, застенчиво оценивая свои боевые достижения», - отметил Нехода.
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"Всегда готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Но позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", - описывает своего товарища Юрий Нехода.
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