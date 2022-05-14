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Главная война с Россией В бою вблизи Изюма полег преподаватель корейского языка Денис Антипов

В бою вблизи Изюма полег преподаватель корейского языка Денис Антипов

14 мая, 2022 суббота
16:34
война с Россией

В ходе боевых действий с российскими оккупантами под городом Изюм Харьковской области погиб лейтенант 95-й ОГШБр Вооруженных Сил Украины Денис Антипов. До войны он работал в столице преподавателем и переводчиком

Об этом сегодня, 14 мая 2022 года, у себя на фейсбуке сообщил историк, политолог и религиовед Андрей Ковалев .

"Прекрасный человек. Переводчик, преподаватель Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ветеран войны с Россией на Донбассе, бизнесмен, который сам с нуля создал свое производство. Принципиальный активист. Боролся за украинский язык и против колониального прошлого в Украине", - отмечает историк.

Дениса Антипова он описывает как "всегда остроумного, веселого, целеустремленного и уверенного в будущем".

"Он очень любил Украину! Жил ради Украины. Я запомню его таким. Сколько у нас общих незавершенных проектов! Господи, как больно! Как несправедливо, что такие люди гибнут!", - заявил Андрей Ковалев.

Справка

Как можно узнать с официального сайта КНУ им. Тараса Шевченко, Денис Геннадиевич Антипов работал на кафедре языков и литератур Далеко Востока и Юго-Восточной Азии. Преподавал студентам корейский язык.

Родился в 1989 году в Ивано-Франковске.

В 2012 году получил магистерский диплом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности "Язык и литература и перевод (корейский, английский)".

Неоднократно стажировался в Южной Корее.

Активно участвовал в Революции Достоинства на Майдане с 24 ноября 2013 года и до конца.

Занимался специальной военно-тактической и медицинской подготовкой.

В феврале 2015 года пошел добровольцем в 5 батальонно-тактическую группу 81-й бригады ВДВ, где занимался аэроразведкой беспилотными летательными аппаратами. Выполнял боевые задания во многих горячих точках Донецкой и Луганской областей, в частности: под Донецким аэропортом, на промзоне Авдеевки, Светлодарской дуге.

С войны вернулся в мае 2016 лейтенантом и командиром взвода аэроразведки своего батальона. 24 августа 2016 участвовал в параде по случаю 25-й годовщины Независимости Украины.

Работал над кандидатской диссертацией. Занимался сувенирным бизнесом.

После 24 февраля 2022 года снова ушел на фронт.

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