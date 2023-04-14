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В бою в районе Авдеевки погиб историк и педагог Анатолий Карбан

14 апреля, 2023 пятница
13:14
война с Россией

В Донецкой области в районе Авдеевки в бою погиб депутат Миргородского районного совета от партии "Европейская Солидарность" Анатолий Карбан

Об этом сообщила прессслужба "Европейской Солидарности"

"Сдерживая враждебное наступление врага, погиб не просто член нашей команды, а настоящий друг, собрат, человек с большой буквы. Анатолий Евгеньевич как педагог вырастил не одну сотню детей, прививая им любовь к родному краю и Украине. А с началом полномасштабного российского вторжения он взял в руки оружие, чтобы дать достойный отпор оккупантам и собственным примером показать силу патриотизма и любви к Родине", – пишут полтавские партийцы.

Близкие друзья Анатолия Евгеньевича вспоминают, что он никогда не искал легких путей, не обходил жизненные преграды, не отсиживался и не пересиживал: "Ты действовал всегда по зову совести, морали и ответственности, ты всегда действовал так, как тебе подсказывал твой внутренний, неверный голос А голос этот крепко держал тебя на поверхности бурной жизни... Ты достойно выдерживал удары, достойно держал свою душу. не ты".

Ты всегда знал, что твоя борьба с врагом – это твоя судьба. Ты готовился к ней с начала своей сознательной жизни… Ты тренировался, занимался спортом, имел ежедневные километровые пробежки, обливался холодной водой в любое время года, купался даже зимой, ты читал специальную, подготовительную военную литературу… Одним словом – ты готовился к войне… ты питал свой дух и готовил тело…

У тебя был бунтарский дух, ты был на всех площадях, ты был тем директором школы, который отказался в 2010 году вывесить в кабинете директора школы портрет одиозного предателя, а потом и беглеца. И даже угрозы увольнения, увольнения не повлияли на твое решение.

Ты стал главой районного совета, которого поддержала общественность города, района и заставила депутатов переизбрать на эту ответственную должность в 2014 году тебя, самого достойного! Как же это мозолило тем, кто не имеет чести…

С детства, от рассказов твоей мудрой бабушки Анны, для которой ты был единственным и любимым внуком, ты впитывал каждый ее рассказ, каждое воспоминание, предание и поэтому вопрос о дальнейшем выборе специальности был очевидным: история, ставшая в твоей жизни главной. Ты знал ее точно, ты изучал ее всю жизнь и именно она стала для тебя движущей силой для дальнейших действий. И потому тебе трудно было понять людей, которые не знали, не интересовались, не изучали историю своей страны.

Уравновешенный, взвешенный, всегда аккуратный и подтянутый, уверенный и бескомпромиссный по справедливости и решениям, которые были только для государственной пользы, ты привлекал внимание к себе. Таких, как ты мало… Таких, как ты – единицы. Поэтому эта потеря для твоей семьи и для нас не соизмерима ни с чем…

Твои улыбающиеся глаза, открытая для друзей душа всегда притягивала к себе как магнит. Ты редко раздражался, но те, кто тебя хорошо знали всегда могли сразу это понять, что кому-то или почему-то хорошо пришлось постараться…

О тебе можно рассказывать много: часами, даже больше, потому что ты тот человек, который интересен для твоих друзей, приятелей. Но не для недругов, раздражавшихся от одного твоего имени. А ты их имел, потому что ты не был таким, как все, потому что ты был настоящим, был собой.

Сейчас каждый из многочисленных твоих друзей, приятелей, знакомых, твоих учеников, которые тебя искренне любили и относились с большим уважением, вспомнят о тебе свое воспоминание. Вспомнят то, как ты повлиял на каждого из них, что говорил каждому, что советовал и о чем говорил и перед глазами каждого предстанет твой светлый образ, который навсегда останется в наших сердцах…

Мы столько имели планов, столько несбывшихся мечтаний… Мы не успели попутешествовать по Карпатам, как мечтали, объехать автомобилями всю Украину, Европу, посмотреть мир… Мы не успели… Но сейчас ты отправился в самое длинное в мире путешествие, путешествие, из которого не возвращается никто… Судьба распорядилась так, что ты отправился смело в засветы сам. Тебя там встретит твоя любимая бабушка Анна. А мы, когда-то, обязательно к тебе присоединимся... каждый в свое время... Спокойствие твоей души...", - говорится в сообщении.

  • 8 апреля, защищая Украину под Бахмутом, в бою погиб Олег Мартымянов: староста общины на Харьковщине и партиец "ЕС" воевал против России еще с 2014 года.
военные силы Украины
Авдеевка
Военные новости
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