В бою в Донецкой области погиб "киборг", историк, депутат горсовета Запорожья Вячеслав Зайцев
В Донецкой области погиб историк и депутат городского совета Запорожья Вячеслав Зайцев. Воин участвовал в обороне Донецкого аэропорта, Южного котла и Дебальцево
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" .
"Несокрушимый "киборг", историк, ученый, депутат городского совета, военнослужащий, до последнего дыхания защищавший свое государство. Вячеслав погиб в бою, он отдал жизнь в бою с врагом за Украину, за каждого из нас. Мы гордимся, что знали тебя, Вячеслав. Вечная память, Герою", - отметили в пресс-службе.
У Вячеслава Зайцева осталась жена и маленькая дочь.
Об этом также пишет журналист и боец ВСУ Вахтанг Кипиани .
"Снова ножом в сердце. На Донетчине погиб лучший из лучших. Вячеслав Зайцев - историк, библиотекарь, воин, участник обороны Донецкого аэропорта, инициатор множества добрых дел. Человек, дружбой с которым можно гордиться. Все знающие запорожцы - сейчас плачут. Слава, мы каждый день будем мстить за тебя", - написал Кипиани.
И.о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев написал, что Вячеслав присоединился к Вооруженным силам Украины еще в марте 2014 года. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта, Южного котла и Дебальцево.
"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину, Вячеслав снова встал в защиту родной страны в рядах ВСУ. Погиб, отстаивая целостность нашего государства на Донецком направлении. Настоящий украинец, настоящий патриот, настоящий Герой. Настоящий Запорожский Казак", - добавил Куртев.
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