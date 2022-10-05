Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" .

"Несокрушимый "киборг", историк, ученый, депутат городского совета, военнослужащий, до последнего дыхания защищавший свое государство. Вячеслав погиб в бою, он отдал жизнь в бою с врагом за Украину, за каждого из нас. Мы гордимся, что знали тебя, Вячеслав. Вечная память, Герою", - отметили в пресс-службе.

У Вячеслава Зайцева осталась жена и маленькая дочь.

Об этом также пишет журналист и боец ВСУ Вахтанг Кипиани .

"Снова ножом в сердце. На Донетчине погиб лучший из лучших. Вячеслав Зайцев - историк, библиотекарь, воин, участник обороны Донецкого аэропорта, инициатор множества добрых дел. Человек, дружбой с которым можно гордиться. Все знающие запорожцы - сейчас плачут. Слава, мы каждый день будем мстить за тебя", - написал Кипиани.

И.о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев написал, что Вячеслав присоединился к Вооруженным силам Украины еще в марте 2014 года. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта, Южного котла и Дебальцево.

"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину, Вячеслав снова встал в защиту родной страны в рядах ВСУ. Погиб, отстаивая целостность нашего государства на Донецком направлении. Настоящий украинец, настоящий патриот, настоящий Герой. Настоящий Запорожский Казак", - добавил Куртев.

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