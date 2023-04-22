В бою у Бахмута погиб один из лучших знатоков аграрного права Александр Поливодский

Об этом рассказывается на официальном сайте вуза.

Воевал Поливодский в должности радиотелефониста 2-й радиостанции информационно-телекоммуникационного узла.

В "Могилянке" преподавал с сентября 2001 года.

"Был высокопрофессиональным адвокатом, кандидатом юридических наук, доцентом. Внес большой вклад в становление и развитие своего родного факультета", - отмечается в сообщении.

"Был доцентом, преподавателем курсов "Земельное право" и "Использование земель в предпринимательской деятельности" НаУКМА", – добавляет "Юридическая газета".

Александр Поливодский специализировался на аграрном и земельном праве, праве в сфере недвижимости и судебных спорах. Неоднократно приглашался советником международных организаций – Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейской комиссии и т.д. Также являлся советником ряда общественных организаций аграрной сферы.

"Вошел в список 10 наиболее рекомендованных юристов практики "Аграрное право" по исследованию "Выбор клиента" и в ТОП100 лучших юристов Украины 2010-2011 годов, проведенного "Юридической газетой"", - отмечает издание.

У Поливодского остались жена Станислава, дочь София и сын Тарас.