Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на понедельник, 5 августа, в Лос-Анджелесе (США) Руис дважды отправил Ортиса в нокдаун во втором раунде и однажды - в седьмом. Несмотря на это, поединок длился все 12 раунда и завершился победой американца единогласным решением судей – 113:112, 114:111, 114:111.

Энди Руис стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет британец Тайсон Фьюри.

Другие три титула в хевивейте принадлежат украинцу Александру Усику, владеющему поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что в 2023 году Усик и Фьюри встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Летом 2019 года Энди Руис сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO, WBA и IBF, однако уступил британцу в реванше.

4 сентября Тайсон Фьюри заявил, что встретится с Энтони Джошуа , если с ним откажется драться Александр Усик.

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