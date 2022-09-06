В бою с россиянами погиб 27-летний австралийский доброволец

Об этом пишет ABC News.

27-летний Джед Уильям Данахай, родом из Нананго на юге Квинсленда, был убит вблизи Изюма 24 августа во время работы военным медиком. Однако о его смерти стало известно только недавно.

Представитель семьи погибшего сказал, что в момент смерти Данахай был за рулем медицинской машины, ставшей мишенью для российских войск.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За свое короткое время на этой земле Джед сделал больше, чем большинство из нас когда-нибудь сделает за всю жизнь", – сказал в семье погибшего.

Также там отметили, что у парня были друзья по всему миру, а сам он любил путешествовать, ведь "катался на собачьих упряжках за Полярным кругом под северным сиянием, ездил по Европе и видел Северную Америку".

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", – отметил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец. В начале этого года на российской-украинской войне погиб Майкл О'Нил . Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.

Напомним, власти Австралии прекратили договор аренды участка, выделенного ранее для строительства нового посольства России.

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