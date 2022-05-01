В бою с рашистами пал киборг, миротворец в Ираке, фотолетописец ДАПа Руслан "Багдад" Боровик

Он был десантником и служил в 95-й бригаде на командирском посту. Первой информация о его гибели появилась на странице военного, позже в комментарии газете "Вечерний Киев" ее подтвердила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает Еспресо.TV.



До последней мобилизации Боровик работал руководителем культурных проектов в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА.



"Несколько последних лет работал в нашем Центре помощи участникам антитеррористической операции, где помогал таким же ветеранам", - отметила Марина Хонда.



"Руслану был всего 41 год. К сожалению, война забирает лучших.



Искренние соболезнования родным и близким. Покойся с миром, Руслан", - добавила чиновник.



Справка



Руслана Боровика знали в украинской столице.



Он никогда не оставался в стороне от важных и общественно значимых событий. Был талантливым фотографом.



Принимал активное участие в Революции Достоинства (зима 2013-2014 годов).



Потом воевал на Донбассе.



С началом нового полномасштабного российского вторжения (24 февраля 2022 г.) ушел на фронт добровольцем.



У Руслана остались жена и двое дочерей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb