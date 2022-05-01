В бою с рашистами пал киборг, миротворец в Ираке, фотолетописец ДАПа Руслан "Багдад" Боровик
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2022 года во время выполнения боевого задания отдал жизнь за Украину участник миротворческой миссии в Ираке и боев за Донецкий аэропорт, ведущий фотохронику боев за ДАП, майдановец, общественный деятель и сотрудник Киевской городской государственной администрации Руслан Боровик ( позывной "Багдад")
Он был десантником и служил в 95-й бригаде на командирском посту. Первой информация о его гибели появилась на странице военного, позже в комментарии газете "Вечерний Киев" ее подтвердила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает Еспресо.TV.
До последней мобилизации Боровик работал руководителем культурных проектов в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА.
"Несколько последних лет работал в нашем Центре помощи участникам антитеррористической операции, где помогал таким же ветеранам", - отметила Марина Хонда.
"Руслану был всего 41 год. К сожалению, война забирает лучших.
Искренние соболезнования родным и близким. Покойся с миром, Руслан", - добавила чиновник.
Справка
Руслана Боровика знали в украинской столице.
Он никогда не оставался в стороне от важных и общественно значимых событий. Был талантливым фотографом.
Принимал активное участие в Революции Достоинства (зима 2013-2014 годов).
Потом воевал на Донбассе.
С началом нового полномасштабного российского вторжения (24 февраля 2022 г.) ушел на фронт добровольцем.
У Руслана остались жена и двое дочерей.
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