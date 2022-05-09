В бою с оккупантами погиб один из лучших офицеров ВМС Украины Игорь Бедзай

Об этом написал на своей facebook-странице глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Сознательно не пишу о наших потерях в это время, но информация пошла в СМИ поэтому скрывать ее бессмысленно. В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил – полковник Игорь Бедзай, заместитель Командующего ВМС по авиации. Более известен как бывший командир 10 -й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крыма", – написал Тарас Чмут.

Как стало известно, уроженец Николаева Игорь Бедзай погиб в бою 7 мая во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

О полковнике Игоре Бедзае еще при жизни ходили легенды как о военном, который подал пример преданности стране и воинской обязанности.

В 2014 году полковник Бездай был едва ли не единственным из всего командования флота, кто проявил лидерство и решительность и, не дожидаясь приказа из Киева, организовал личный состав, подготовил технику и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию из Крыма на континентальную часть Украины. На следующий день повторил это с той техникой, которая не смогла взлететь в первый день.

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