В бою с оккупантами погиб издатель и журналист Владимир Чеповой

Об этом в фейсбук сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Как много их стало. Этих новостей о смерти. Сегодня подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой жив всегда... О гибели Владимира Чепового сообщает и политолог, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик: Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера идентифицировали", - написал он.

По словам Томиленко, Владимир Чеповой уже 34-й медийщик, погибший с момента полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

10 июня на войне погиб военный корреспондент, бывший руководитель "Армия FM" и Военное телевидение, защищавший Украину в составе войск ВСУ Алексей Чубашев.

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