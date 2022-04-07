В бою против российских оккупантов погиб серебряный призер "Игорь Непокоренных" львовянин Дмитрий Сидорук

Об этом сообщает Минветеранов.

"Война забирает лучших... Сегодня стало известно, что в бою против российских оккупантов погиб Дмитрий Сидорук. Ветеран российско-украинской войны, участник первой сборной Игр Непокоренных, серебряный призер Invictus Games в Торонто, тренер сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения Дмитрий мужественно защищал родную землю и улегся, как настоящий Воин.

У него осталась жена и сынишка.

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