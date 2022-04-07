В бою против российских оккупантов погиб серебряный призер "Игорь Непокоренных" львовянин Дмитрий Сидорук
С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения Дмитрий Сидорук мужественно защищал родную землю и пал как настоящий Воин
Об этом сообщает Минветеранов.
"Война забирает лучших... Сегодня стало известно, что в бою против российских оккупантов погиб Дмитрий Сидорук. Ветеран российско-украинской войны, участник первой сборной Игр Непокоренных, серебряный призер Invictus Games в Торонто, тренер сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения Дмитрий мужественно защищал родную землю и улегся, как настоящий Воин.
У него осталась жена и сынишка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное