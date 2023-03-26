Об этом сообщили на странице разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка".

Отмечается, что Иван Щеголов воевал на фронте с 2016 года. По словам побратимов, он всегда шел в бой одним из первых.

"Сегодня для нашей семьи большая потеря, один из основателей нашей семьи, самый главный "бешкетник" Щегол погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда улыбка не сходила с его лица", - говорится в сообщении.

Иван Щеголов ушел на фронт в 2016 году. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ДУК под командованием Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) в Первой штурмовой роте.

"Всегда гордился тем, что проходил там службу, после подписал контракт в ВСУ, и уже тогда он был настоящим "бешкетником". Щегол, твое дело всегда будет жить, твои дела будут жить вечно! Твоя семья, твои близкие будут всегда помнить тебя улыбающимся и с огнем в глазах. Ты был самым матерым воином из всех, кто был в строю", - написали побратимы.