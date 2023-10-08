В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"

Об этом сообщает официальный твиттер ЦАХАЛ.

"Командующий бригадой "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг был убит сегодня во время противостояния с террористами", - сказано в сообщении, появившемся в 22:43.

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Полковнику было 42 года. Он родом из кибуца Шомрия.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

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Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ с самого утра активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом территориальных общин.

Вместе с тем существует большая угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", поскольку ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

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