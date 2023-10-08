В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
Полковник Армии обороны Израиля Йонатан Штайнберг, возглавлявший пехотную бригаду "Нахаль", был убит во время выполнения боевого задания
Об этом сообщает официальный твиттер ЦАХАЛ.
"Командующий бригадой "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг был убит сегодня во время противостояния с террористами", - сказано в сообщении, появившемся в 22:43.
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Полковнику было 42 года. Он родом из кибуца Шомрия.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
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Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения .
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ с самого утра активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом территориальных общин.
Вместе с тем существует большая угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", поскольку ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
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