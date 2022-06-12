В бою под Северодонецком погиб совладелец столичной пиццерии Pizza BRO Иван Чеканюк

Об этом сегодня, 12 июня 2022 года, сообщили на официальной странице Pizza Veterano.

"Еще одна горькая потеря в семье #Veterano - в бою под Северодонецком погиб совладелец пиццерии Pizza BRO Чеканюк Иван", - отмечают побратимы и деловые партнеры Ивана.

"Чрезвычайно больно этим делиться. Но мир должен знать о своих героях. Ты не шел умереть за страну. Ты шел бороться за наш мир и покой. Мы помним! Гордимся тобой! Ты герой!", - отмечается в сообщении.

Прощались с Чеканюком 12 июня в Михайловском соборе города Киева, сообщает Новинарня.

Воин происходил из села Гирка Полонка Луцкого района Волынской области.

С 2011 года он был членом националистической молодежной организации "Национальный альянс" (НА), закалялся в патриотических лагерях и военной обучении.

Читайте также: Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака

Против российских захватчиков он воевал еще с 2014 года, в составе батальона "Азов", освобождал Марьинку, участвовал в боях у Иловайска, Павлополя, Чермалыка, Гнутового.

“Иван принимал участие в боевых действиях с 2016 года в составе 59-й бригады ВСУ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину воевал на Киевщине (под Мощуном, Мотыжиным, Бузовой, Ясногородкой, Полесским, – ред.), участвовал в операциях на Николаевском направлении”, – пишет о погибшем земляке Боратинская громада Волыни.

Как рассказали в "Аэроразведке", в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады в 2016 году подразделение Чеканюка обнаружило ДРГ противника. В результате ожесточенного боя и преследования врага удалось уничтожить семерых врагов, захватить средства связи, боеприпасы и снаряжение.

"Котигорошко организовывал прикрытие раненых и тех, кто оказывал им первую медицинскую помощь. Он вынес с поля боя раненых побратимов, а также оружие, боекомплекты, снаряжение. Боец также получил ранение", - говорится в сообщении "Аэроразведки".

За проявленную тогда храбрость Иван Чеканюк был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Справка

Pizza Bro – одно из заведений Киева, которые после полномасштабного вторжения России начали бесплатно кормить воинов ВСУ, терробороны и волонтеров, пишет Big Kyiv.

В апреле 2022 года в боях за Мариуполь пал Рафаил Раф (Агаев). Именно Агаев, вместе с еще одним Леонидом - Остальцевым – по возвращении с фронта в 2016-м основал первую Veterano Pizza.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb