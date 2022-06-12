В бою под Северодонецком погиб совладелец столичной пиццерии Pizza BRO Иван Чеканюк
Отдал жизнь за Украину воин-доброволец, киевский ресторатор Иван Котигорошко (Чеканюк)
Об этом сегодня, 12 июня 2022 года, сообщили на официальной странице Pizza Veterano.
"Еще одна горькая потеря в семье #Veterano - в бою под Северодонецком погиб совладелец пиццерии Pizza BRO Чеканюк Иван", - отмечают побратимы и деловые партнеры Ивана.
"Чрезвычайно больно этим делиться. Но мир должен знать о своих героях. Ты не шел умереть за страну. Ты шел бороться за наш мир и покой. Мы помним! Гордимся тобой! Ты герой!", - отмечается в сообщении.
Прощались с Чеканюком 12 июня в Михайловском соборе города Киева, сообщает Новинарня.
Воин происходил из села Гирка Полонка Луцкого района Волынской области.
С 2011 года он был членом националистической молодежной организации "Национальный альянс" (НА), закалялся в патриотических лагерях и военной обучении.
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Против российских захватчиков он воевал еще с 2014 года, в составе батальона "Азов", освобождал Марьинку, участвовал в боях у Иловайска, Павлополя, Чермалыка, Гнутового.
“Иван принимал участие в боевых действиях с 2016 года в составе 59-й бригады ВСУ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину воевал на Киевщине (под Мощуном, Мотыжиным, Бузовой, Ясногородкой, Полесским, – ред.), участвовал в операциях на Николаевском направлении”, – пишет о погибшем земляке Боратинская громада Волыни.
Как рассказали в "Аэроразведке", в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады в 2016 году подразделение Чеканюка обнаружило ДРГ противника. В результате ожесточенного боя и преследования врага удалось уничтожить семерых врагов, захватить средства связи, боеприпасы и снаряжение.
"Котигорошко организовывал прикрытие раненых и тех, кто оказывал им первую медицинскую помощь. Он вынес с поля боя раненых побратимов, а также оружие, боекомплекты, снаряжение. Боец также получил ранение", - говорится в сообщении "Аэроразведки".
За проявленную тогда храбрость Иван Чеканюк был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
Справка
Pizza Bro – одно из заведений Киева, которые после полномасштабного вторжения России начали бесплатно кормить воинов ВСУ, терробороны и волонтеров, пишет Big Kyiv.
- В апреле 2022 года в боях за Мариуполь пал Рафаил Раф (Агаев). Именно Агаев, вместе с еще одним Леонидом - Остальцевым – по возвращении с фронта в 2016-м основал первую Veterano Pizza.
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