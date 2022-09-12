Об этом сообщила работница Национальной оперы Лариса Тарасенко.

"Сегодня, 12 сентября 2022 года, в бою под Майорском погиб Шаповал Александр Николаевич, заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко. На символических фото Александр Шаповал – Паганини и воин-гранатометчик Вооруженных сил Украины, доброволец. Вечная слава и память герою!" – написала она.

Впоследствии о смерти артиста сообщила журналистка Валентина Самченко.