В бою под Майорском погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
На фронте под Майорском Донецкой области погиб солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины и педагог Александр Шаповал. Ему было всего 47 лет
Об этом сообщила работница Национальной оперы Лариса Тарасенко.
"Сегодня, 12 сентября 2022 года, в бою под Майорском погиб Шаповал Александр Николаевич, заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко. На символических фото Александр Шаповал – Паганини и воин-гранатометчик Вооруженных сил Украины, доброволец. Вечная слава и память герою!" – написала она.
Впоследствии о смерти артиста сообщила журналистка Валентина Самченко.
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