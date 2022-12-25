В бою под Бахмутом погиб один из разработчиков игры STALKER

О гибели сообщил брат Ежова.

"Защищая Украину погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь ты попал в лучший мир, брат", - написал Вячеслав Ежов.

Владимир Ежов работал в украинской компании GSC GameWorld и был одним из разработчиков игры "STALKER: Чистое небо". Отмечается, что его внешность стала прототипом при создании лица одного из персонажей игры – Локи из группировки "Воля".

Чемпионы международных киберспортивных соревнований NAVI объявили о сотрудничестве с платформой UNITED24, Александр Костылев уже отправил $100 тыс. на машину скорой помощи.

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