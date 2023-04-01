В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ

Об этом пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

В боях под Бахмутом погиб еще один доброволец из Грузии – Михаил Мазанашвили. Воину было 29 лет, последние годы жизни он провел в Украине, где имел семью. Сам Михаил родом из Горийского муниципалитета.

"С 24 февраля прошлого года в Украине погибли 40 грузин, которые пошли воевать против российского вторжения. Среди них граждане Грузии и грузины, имевшие также украинское гражданство", - отметили журналисты агентства "Новости-Грузия"