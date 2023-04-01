В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
Воюя на стороне ВСУ, под Бахмутом погиб еще один грузинский доброволец – Михаил Мазанашвили, родом из Горийского муниципалитета
Об этом пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".
В боях под Бахмутом погиб еще один доброволец из Грузии – Михаил Мазанашвили. Воину было 29 лет, последние годы жизни он провел в Украине, где имел семью. Сам Михаил родом из Горийского муниципалитета.
"С 24 февраля прошлого года в Украине погибли 40 грузин, которые пошли воевать против российского вторжения. Среди них граждане Грузии и грузины, имевшие также украинское гражданство", - отметили журналисты агентства "Новости-Грузия"
- Напомним, основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили рассказал , что по состоянию на декабрь 2022 года за время войны в Украине погибли уже 33 добровольца из Грузии.
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