В Боярке предлагают назвать улицу именем фотожурналиста Максима Левина
Улицу Заводскую в киевском пригороде Боярке хотят переименовать в улицу Макса Левина - известного украинского фотокорреспондента и документалиста, погибшего от рук российских оккупационных войск при освещении хода боев за Киев при реке Ирпень
С таким предложением выступили местные жители. Об этом со ссылкой на Читомо передает Еспресо.TV .
"На улице Заводской Макс Левин жил много лет, сейчас там проживает его мама", – сообщают в инициативе.
Подписать призыв о переименовании можно по ссылке .
Справка
Максим Евгеньевич Левин – фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria и другие.
Активно освещал события Майдана, а с началом военной агрессии России – постоянно с риском для жизни снимал фоторепортажи в зоне боевых действий на нуле. В частности, как фотокор был в Иловайске, откуда чудом смог выбраться из окружения, после чего основал мемориальный интернет-ресурс AFTER ILOVAISK (После Иловайска), напоминает Боярка - История нашего города .
Отец четверых детей.
Государственные награды:
1) Орден "За заслуги" III степени (5 июня 2015 года) - за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.
2) Орден "За мужество" III степени (3 апреля 2022 года, посмертно) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии.
- 13 марта Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами пропала .
- Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.
- 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция обнаружила тело Левина .
- Как установила экспертиза, безоружного фотокорреспондента россияне убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.
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