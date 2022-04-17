В Боярке предлагают назвать улицу именем фотожурналиста Максима Левина

С таким предложением выступили местные жители. Об этом со ссылкой на Читомо передает Еспресо.TV .



"На улице Заводской Макс Левин жил много лет, сейчас там проживает его мама", – сообщают в инициативе.



Подписать призыв о переименовании можно по ссылке .



Справка



Максим Евгеньевич Левин – фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria и другие.



Активно освещал события Майдана, а с началом военной агрессии России – постоянно с риском для жизни снимал фоторепортажи в зоне боевых действий на нуле. В частности, как фотокор был в Иловайске, откуда чудом смог выбраться из окружения, после чего основал мемориальный интернет-ресурс AFTER ILOVAISK (После Иловайска), напоминает Боярка - История нашего города .



Отец четверых детей.



Государственные награды:



1) Орден "За заслуги" III степени (5 июня 2015 года) - за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.



2) Орден "За мужество" III степени (3 апреля 2022 года, посмертно) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии.

13 марта Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами пропала .

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция обнаружила тело Левина .

Как установила экспертиза, безоружного фотокорреспондента россияне убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.



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