В боях за Украину погиб зенитчик-рекордсмен Андрей Линийчук

Об этом сообщили в telegram-канале 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сообщается, что имя воина 95-й бригады сержанта Андрея Линийчука, псевдо Кельт, уже вписано в военную историю Украины и Великобритании. Отмечается, что он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Starstreak.

"Десантник стал самым результативным зенитчиком ВСУ. 16 "Орланов2, 1" Zala" и даже боевой вертолет Ка-52 - все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линийчука", - говорится в сообщении.

Во время очередного вражеского обстрела он погиб.

"Его упорство и ответственность были для нас примером, а чувство юмора - утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", - рассказал побратим погибшего воина Александр.