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В боях за Украину погиб зенитчик-рекордсмен Андрей Линийчук

30 апреля, 2023 воскресенье
17:56
Война с Россией

В боях за Украину погиб легендарный зенитчик, сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника в Вооруженных Силах

Об этом сообщили в telegram-канале 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сообщается, что имя воина 95-й бригады сержанта Андрея Линийчука, псевдо Кельт, уже вписано в военную историю Украины и Великобритании. Отмечается, что он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Starstreak.

"Десантник стал самым результативным зенитчиком ВСУ. 16 "Орланов2, 1" Zala" и даже боевой вертолет Ка-52 - все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линийчука", - говорится в сообщении.

Во время очередного вражеского обстрела он погиб.

"Его упорство и ответственность были для нас примером, а чувство юмора - утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", - рассказал побратим погибшего воина Александр.

  • Во вторник, 17 апреля, защищая Украину от неприятеля, погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он выполнил боевую задачу, отразив атаку врага, однако за это заплатил своей жизнью.
военные силы Украины
Военные новости
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