В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Украинский режиссер монтажа Виктор Онисько, работавший над украинскими лентами "Сторожевая застава", "Черкассы", "Захар Беркут", "Отдана", погиб на войне против РФ
О смерти защитника Украины сообщила его супруга, культурный менеджер и куратор кинопрограмм, Ольга Бирзул и пресс-служба Национального центра Александра Довженко.
"Два раза в нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира", – написала Бирзул.
У режиссера монтажа Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.
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