О смерти защитника Украины сообщила его супруга, культурный менеджер и куратор кинопрограмм, Ольга Бирзул и пресс-служба Национального центра Александра Довженко.

"Два раза в нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира", – написала Бирзул.

У режиссера монтажа Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.

Известно, что павший защитник работал над украинскими фильмами и сериалами, среди них "Захар Беркут" и "Сторожевая застава". Кроме того, Онисько также работал над лентами "Черкассы" и "Отдана".

"Невероятная потеря для киносообщества и Украины. Вечное уважение герою. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Национального центра Александра Довженко.

21 декабря 2022 года в Луганской области под Белогоровкой погиб активист гражданского сопротивления российской оккупации в Крыму, узник Кремля Геннадий Афанасьев.

25 декабря стало известно, что в бою под Бахмутом погиб один из разработчиков известной игры STALKER Владимир Ежов, ушедший на фронт защищать Украину.

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