В боях за Украину погиб партиец "Евросолидарности" из Энергодара, ведущий инженер-технолог ЗАЭС Платон Шпак
Во время боевых действий не стало ведущего инженера-технолога Запорожской АЭС, партийца "Европейской Солидарности" из Энергодара, члена ОО "Братья по оружию" Платона Александровича Шпака
Об этом сообщает официальный партийный сайт "ЕС".
"Платона помнят как воина и активного общественного деятеля; он всегда без колебаний ехал поддерживать под судами незаконно обвиняемых активистов или военных", - говорится в сообщении.
В октябре 2020 года Платон Шпак стал кандидатом в депутаты Энергодарского городского совета в округе №1 от "Евросолидарности".
"Стратегия "Евпропейской Солидарности" направлена на построение европейского будущего в нашей стране. Здесь выбор очевиден – нужно идти с той политсилой, которая выступает за развитие страны", - написал тогда Платон Шпак.
"Хочется поддержать децентрализацию, которая сейчас начала откатываться назад, стало меньше субвенций, они снизились по объему", - замечал Платон Александрович.
"Европейская Солидарность" предлагает три кита: язык, вера, армия. На этих китах должна строиться идеология украинской национальности. Когда будет развиваться речь, народ будет чувствовать, что они украинцы, а не только граждане Украины. Мы, как звенья всей этой цепи, будем помогать обеспечивать и создавать на местах. Большая стратегия на будущее всей Украины начинается с наших маленьких городков, в частности, Энергодара", – говорил Платон Шпак.
После полномасштабного вторжения России в Украину он взялся за оружие. Служил в 110-й отдельной бригаде территориальной обороны 113 батальона.
У Героя осталась семья.
Справка
2214 партийцев "Европейской Солидарности" пошли защищать Украину в Вооруженные Силы Украины и силы терробороны после 24 февраля 2022 года.
46 из них погибли в боях за Украину.
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