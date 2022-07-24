В боях за Украину погиб канадец
Недавно в Украине погиб гражданин Канады. СМИ сообщают, что мужчина был с двумя гражданами США, погибшими на Донбассе
Об этом пишет Reuters.
"Отдел глобальных дел Канады знает о смерти канадца в Украине. Представители консульства поддерживают связь с семьей и оказывают консульскую помощь", - заявил представитель министерства иностранных дел Канады.
По его словам, подробности не будут сообщаться из соображений конфиденциальности.
В заявлениях Государственного департамента и министерства иностранных дел Канады не предоставили подробностей относительно того, при каких обстоятельствах погиб он и граждане США.
- 23 июля мы сообщали , что двое американских граждан погибли на Донбассе во время боевых действий на Востоке Украины.
- 24 июля СМИ сообщали , что на Донбассе погиб известный польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины.
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