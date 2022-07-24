В боях за Украину погиб канадец

Об этом пишет Reuters.

"Отдел глобальных дел Канады знает о смерти канадца в Украине. Представители консульства поддерживают связь с семьей и оказывают консульскую помощь", - заявил представитель министерства иностранных дел Канады.

По его словам, подробности не будут сообщаться из соображений конфиденциальности.

В заявлениях Государственного департамента и министерства иностранных дел Канады не предоставили подробностей относительно того, при каких обстоятельствах погиб он и граждане США.

23 июля мы сообщали , что двое американских граждан погибли на Донбассе во время боевых действий на Востоке Украины.

24 июля СМИ сообщали , что на Донбассе погиб известный польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины.

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