Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в facebook.

Вместе с Александром Заколодным под Соледаром погиб кандидат в мастера спорта по скалолазанию Григорий Григорьев.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину они ушли на фронт добровольцами. Обоим мужчинам было по 35 лет, они служили в одном подразделении.

Александр Заколодный был мастером спорта по альпинизму, тренировал детей и занимал должность вице-президента Федерации альпинизма и скалолазания. Григорий Григорьев работал в харьковском горсовете.

23 января стало известно, что под Бахмутом Донецкой области погиб фигурист Дмитрий Шарпар, выступавший за Украину на юношеских Олимпийских играх-2016.

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