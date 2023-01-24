В боях за Соледар погиб вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Александр Заколодный
Вблизи Соледара на Донетчине погиб вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Александр Заколодный
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в facebook.
Вместе с Александром Заколодным под Соледаром погиб кандидат в мастера спорта по скалолазанию Григорий Григорьев.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину они ушли на фронт добровольцами. Обоим мужчинам было по 35 лет, они служили в одном подразделении.
Александр Заколодный был мастером спорта по альпинизму, тренировал детей и занимал должность вице-президента Федерации альпинизма и скалолазания. Григорий Григорьев работал в харьковском горсовете.
- 23 января стало известно, что под Бахмутом Донецкой области погиб фигурист Дмитрий Шарпар, выступавший за Украину на юношеских Олимпийских играх-2016.
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