В боях за освобождение Кременной погиб художник из Харькова Антон Дербилов
В Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов. Он проходил службу в 5 Слобожанской бригаде НГУ с февраля 2022 года
Об этом сообщает 5 Слобожанская бригада НГУ.
В четверг, 6 апреля, в результате минометных обстрелов Антон Дербилов получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках.
"Жил и погиб как Герой. Антону было 43 года. Без отца осталось 3 дочери. Выражаем искренние соболезнования родным и близким гвардейца!", - говорится в сообщении.
При жизни защитник являлся художником, скульптором и музыкантом.
Отмечается, что Антон по псевдониму "Патрик" был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".
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