Об этом сообщает 5 Слобожанская бригада НГУ.

В четверг, 6 апреля, в результате минометных обстрелов Антон Дербилов получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках.

"Жил и погиб как Герой. Антону было 43 года. Без отца осталось 3 дочери. Выражаем искренние соболезнования родным и близким гвардейца!", - говорится в сообщении.

При жизни защитник являлся художником, скульптором и музыкантом.

Отмечается, что Антон по псевдониму "Патрик" был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".