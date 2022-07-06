В боях за Лисичанск погиб командир белорусского батальона "Волат" Иван Брест

Об этом сообщает полк имени Кастуся Калиновского в фейсбуке.

"С болью в сердце сообщаем, что командир батальона "Волат" полка Калиновского с позывным Брест героически погиб, выполняя свой боевой долг. С первых дней войны он стоял на защите Украины от российской агрессии и стоял у истоков создания Калиновского полка. Мы знали. его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца.Брест имел исключительный авторитет среди воинов полка.Кроме того, он был верным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси.Это очень большая и болезненная потеря для всех нас ", – говорится в обращении.

Отмечается, что 26 июня батальон "Волат" полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в сдерживании танкового прорыва россиян в Лисичанске. В ходе боя небольшая группа бойцов вступила в неравное сражение с подразделениями российских оккупантов. Через несколько часов столкновения атаку россиян отразили. Однако во второй волне бойцы полка имени Кастуся Калиновского были вынуждены отступать из-за значительного преобладания сил противника. При этом белорусский батальон продолжал направить украинскую артиллерию против живой силы и техники российских захватчиков. Сообщается, что в какой-то момент связь с батальоном "Волат" оборвалась.

"Можно с уверенностью сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление вражеской колонны. Тем самым они дали возможность основным силам ВСУ безопасно отойти в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Во время боевых действий отдал жизнь за Украину командир созданного при содействии партии "Свобода" добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин