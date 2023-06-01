В боях за Бахмут Россия потеряла больше 60 тыс. военных, - СМИ
Запад оценивает, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить город Бахмут на Донетчине
Об этом в четверг, 1 июня, журналистам заявил западный чиновник на условиях анонимности, информирует Sky News.
"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годового сражения", - сказал чиновник.
Он уточнил, что 60 тысяч – это "консервативная оценка" российских потерь на этом участке фронта, в который входят как раненые, так и погибшие. Из них, добавил чиновник, по крайней мере, треть – именно погибшие.
Город собеседник журналистов оценил как "стратегически неважный", добавив, что, по оценке Запада, "украинские подразделения ушли из основной застроенной части города".
"Мы видим, что силы ЧВК Вагнера находятся в процессе ухода (из Бахмута, – ред.), по крайней мере, по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России", – отметил он.
Общее количество потерь РФ в войне с Украиной, по словам западного чиновника, превышает 200 тысяч.
- 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- 21 мая президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.
- 24 мая Пригожин признал гибель 20 тыс. вагнеровцев в боях за Бахмут.
- 27 мая аналитики ISW заявили, что Украина фактически перехватила инициативу в боях вокруг Бахмута.
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