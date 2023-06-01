Об этом в четверг, 1 июня, журналистам заявил западный чиновник на условиях анонимности, информирует Sky News.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годового сражения", - сказал чиновник.

Он уточнил, что 60 тысяч – это "консервативная оценка" российских потерь на этом участке фронта, в который входят как раненые, так и погибшие. Из них, добавил чиновник, по крайней мере, треть – именно погибшие.

Город собеседник журналистов оценил как "стратегически неважный", добавив, что, по оценке Запада, "украинские подразделения ушли из основной застроенной части города".

"Мы видим, что силы ЧВК Вагнера находятся в процессе ухода (из Бахмута, – ред.), по крайней мере, по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России", – отметил он.

Общее количество потерь РФ в войне с Украиной, по словам западного чиновника, превышает 200 тысяч.