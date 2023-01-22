В боях за Бахмут погиб медик из Харькова Вениамин Халапов
В боях в районе Бахмута погиб медик из Харькова, партиец "Европейской Солидарности", участник войны против российской агрессии с 2014 года Вениамин Раф Халапов
Об этом сегодня, 22 января 2022, сообщил официальный сайт "Евросолидарности".
Побратимы и сестры вспоминают его как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. Старший солдат Вениамин Рафаэлиевич Халапов спас жизнь десяткам собратьев на фронте, но, к сожалению, не уберег себя.
В день гибели друга Рафа его дочь родила внука, которого он так ждал.
Прощание состоится в 10 утра 23 января 2023 года в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).
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