В боях за Бахмут погиб медик из Харькова Вениамин Халапов

Об этом сегодня, 22 января 2022, сообщил официальный сайт "Евросолидарности".

Побратимы и сестры вспоминают его как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. Старший солдат Вениамин Рафаэлиевич Халапов спас жизнь десяткам собратьев на фронте, но, к сожалению, не уберег себя.

В день гибели друга Рафа его дочь родила внука, которого он так ждал.

Прощание состоится в 10 утра 23 января 2023 года в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).

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