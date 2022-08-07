В боях за Бахмут погиб боец ДУК Александр Попов из Каменца-Подольского, воевавший с 2014-го
В боях на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 41-летний Александр Попов по псевдо Дракон, воевавший в рядах 2-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса
О смерти побратима подразделение сообщило в субботу, 6 августа 2022 года, у себя в facebook-странице.
"В боях за Бахмут погиб Александр Попов, друг Дракон. Сообщать такие новости всегда трудно, потому что не существует адекватных слов, чтобы выразить нашу утрату и передать соболезнования родным и близким. Но всем, кто знал Дракона лично никакие слова и объяснения не нужны – мы потеряли больше чем бойца с нереальным боевым опытом и легендарной харизмой, вместе с Сашей у нас вырвали кусок радости и света, которые так редко встречаются на войне, но враг вместо них получит нашу ярость. Другу Дракону трижды «Слава!» – говорится в сообщении подразделения.
Смерть Александра Попова подтвердил у себя в telegram-канале городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко.
"Не могу в это поверить. Каждый раз, как погибает Воин, будто мир переворачивается. Сознание отказывается воспринимать, что так может быть. С первых дней он защищал Украину. Был тяжело ранен, но выбрался почти с того света. И снова ушел в ад. Защищать нас всех... Вместе боролись за то, чтобы наш красно-черный флаг развевался на майдане. Многое проходили вместе. Прожил, как Герой свою жизнь. Как Герой погиб. Вечная слава тебе, Александр. Вечная честь! Громада склоняется перед Тобой!", - написал он.
Побратимы Александра Попова из штурмовой роты "Волки Да Винчи" также посвятили ему сообщение у себя в telegram-канале.
Нет, герои умирают. Громче, чем об этом говорят. Чаще, чем об этом вспоминают. Неожиданнее, чем к этому себя готовят. Друга Дракона убили в боях за Бахмут. После него останутся не только воспоминания о достойном и светлом человеке. После него остается его колоссальный боевой опыт, который он передавал младшим побратимам, который он вкладывал в наш бой за правду. Стус писал: "Хай помреш, та за нами останется рух". Мы остаемся, Дракон. Тебе - трижды Слава!" - говорится в сообщении.
Справка
Александр Попов родом из Каменца-Подольского Хмельницкой области.
Защищал Украину от российских оккупантов с 2014 года.
Воевать Дракон пошел после Революции Достоинства.
В 2016 году в Донецкой области Александр Попов получил тяжелое ранение.
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