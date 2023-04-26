В боях за Бахмут и Марьинку ВСУ отбили 43 атаки, на Запорожье и Херсонщине враг обороняется, - Генштаб

Об этом Генеральный штаб ВСУ отчитывался на фейсбуке.

РФ за сутки нанесла 3 ракетных и 31 авиационный удар

26 апреля Россия нанесла 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершила около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ отбили 43 вражеские атаки, а также сбили разведывательный БПЛА типа "Supercam"

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток ВСУ отразили 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Supercam".

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Козачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Козацкое, Токаревка, Антоновка, Белозирка, Берегово Херсонской области и Херсон.