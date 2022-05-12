В боях за Азовсталь погибли боксер Артем Моша и борец Михаил Попов
Во время боев за Азовсталь погибли чемпион Киева по боксу Артем Моша и мастер спорта по греко-римской борьбе Михаил Попов
Об этом сообщило министерство молодежи и спорта в Фейсбуке.
"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, боролся. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", - написала мама Артема Моши в фейсбуке.
Михаилу Попову 15 мая должно было исполниться 24 года. Как отмечают в министерстве, он планировал жениться и иметь детей.
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