В боях у Бахмута погиб боец полка "Пагоня" с позывным Жнец
В Украине погиб боец белорусского полка "Пагоня" с позывным Жнец, воевавший против россиян от 2017 года
Об этом говорится в официальном сообщении полка в телеграме.
По информации полка, Жнец воевал за Украину в войне с Россией с 2017 года.
"Это был честный и справедливый парень, всем сердцем преданный борьбе за свободу. У него осталось 2 детей и жена", - отмечают в полку.
Согласно сообщению, еще один боец полка "Пагоня" был легко ранен, но вскоре вернется в строй.
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