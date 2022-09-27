В боях у Бахмута погиб боец полка "Пагоня" с позывным Жнец

Об этом говорится в официальном сообщении полка в телеграме.

По информации полка, Жнец воевал за Украину в войне с Россией с 2017 года.

"Это был честный и справедливый парень, всем сердцем преданный борьбе за свободу. У него осталось 2 детей и жена", - отмечают в полку.

Согласно сообщению, еще один боец полка "Пагоня" был легко ранен, но вскоре вернется в строй.

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